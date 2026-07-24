Contestation à PASTEF : le Dr Mbaye Sène dénonce son retrait arbitraire du groupe Moncap

Le Dr Mbaye Sène, militant du parti PASTEF-Les Patriotes dans la section communale de Patar Sine à Fatick, a adressé une lettre de dénonciation au Secrétaire général du parti, Mohamed Ayib Salim Daffé. L'information ressort d'un courrier administratif daté du 24 juillet 2026.



Dans ce document, le militant contestataire sollicite la réintégration de ses droits à la suite de son retrait du groupe WhatsApp dénommé « Moncap Santé et Protection Sociale ». Selon lui, cette décision est survenue le jeudi 16 juillet 2026 sans aucune demande d'explication préalable ni justification ultérieure.



Le Dr Mbaye Sène estime que cette mesure, initiée par le commissaire du groupe, dépasse les prérogatives attribuées et contrevient aux textes réglementant le fonctionnement de la formation politique. Il rappelle sa qualité de membre à part entière, à jour de ses obligations statutaires, et demande au Secrétaire général d'intervenir pour annuler un acte qu'il juge infondé.



Le courrier, également transmis en copie au coordonnateur national du Moncap, Babo Amadou Ba, porte le cachet de réception du Secrétariat permanent du parti à la date du 24 juillet 2026.