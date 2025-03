[𝐂𝐨𝐦𝐦𝐚𝐧𝐝𝐞 𝐩𝐮𝐛𝐥𝐢𝐪𝐮𝐞 𝐞𝐭 𝐁𝐓𝐏 𝐬𝐞́𝐧𝐞́𝐠𝐚𝐥𝐚𝐢𝐬] 𝐓𝐫𝐚𝐝𝐮𝐢𝐫𝐞 𝐞𝐧 𝐚𝐜𝐭𝐞𝐬 𝐥𝐞 𝐧𝐨𝐮𝐯𝐞𝐚𝐮 𝐩𝐚𝐫𝐚𝐝𝐢𝐠𝐦𝐞 𝐞́𝐭𝐚𝐭𝐢𝐪𝐮𝐞 𝐝𝐞 𝐩𝐚𝐭𝐫𝐢𝐨𝐭𝐢𝐬𝐦𝐞 𝐞́𝐜𝐨𝐧𝐨𝐦𝐢𝐪𝐮𝐞 (𝐩𝐚𝐫 𝐎𝐮𝐬𝐬𝐞𝐲𝐧𝐨𝐮 𝐍𝐚𝐫 𝐆𝐮

La semaine derniรจre, ร la fin de cette premiรจre quinzaine de mars, le magazine panafricain nรฉgropolitain โ€˜โ€˜Jeune Afriqueโ€™โ€™, auquel jโ€™ai lโ€™heur de collaborer en qualitรฉ dโ€™auteur indรฉpendant de tribunes depuis sept ans, publie un article รฉconomique au titre passablement alarmiste (mais, ร justeโ€ฆtitre !), sous la plume du journaliste Bilal Mousjid : โ€˜โ€˜Pourquoi le BTP a le moral en berne au Sรฉnรฉgalโ€™โ€™.



En chapeau de cet article fouillรฉ : โ€˜โ€˜Impayรฉs, arrรชt des chantiers dans certaines zones notamment sur le littoral de Dakar, conditions dโ€™octroi des marchรฉs publicsโ€ฆ Le secteur du BTP sรฉnรฉgalais peine ร sortir la tรชte de lโ€™eau malgrรฉ la forte demande de logements et les nombreux projets dโ€™infrastructures dans le pays.โ€™โ€™.



Dans cet article de Jeune Afrique, une voix autorisรฉe, lโ€™entrepreneur de second-ล“uvre de bรขtiment Oumar Ndir, รฉlu depuis septembre dernier prรฉsident du SPEBTPS, le syndicat patronal du BTP affiliรฉ au Conseil National du Patronat Sรฉnรฉgalais, y analyse notamment que โ€˜โ€˜la dette intรฉrieure (NDLA : estimรฉe ร 300 milliards de F CFA) sโ€™est aggravรฉe depuis 2023, mettant en pรฉril la capacitรฉ des entreprises ร honorer leurs engagements financiers et sociaux, (compromettant) leur capacitรฉ dโ€™investissement, freinant lโ€™embauche et fragilisant lโ€™ensemble de lโ€™รฉcosystรจme รฉconomique.(โ€ฆ) Plus de 10 000 emplois ont รฉtรฉ perdus et 20 000 emplois ont รฉtรฉ suspendus ยป.



Diantre ! Ceci, pour un secteur stratรฉgique, le BTP, reprรฉsentant prรจs de 30 % des investissements publics de lโ€™ร‰tat sรฉnรฉgalais, plus de 4 % du PIB du pays et plus de 200 000 emplois directs.



A cet รฉgard, dans une rencontre rรฉcente avec les reprรฉsentants du BTP sรฉnรฉgalais, en ce mois de mars toujours, le ministre Yankhoba Diรฉmรฉ (portefeuille des Infrastructures et des Transports terrestres et aรฉriens) a tรดt fait de les rassurer de ce que โ€˜โ€˜leurs ยซ prรฉoccupations en termes forts ยป ont bien รฉtรฉ enregistrรฉes : paiement de la dette intรฉrieure, prรฉfรฉrence nationale, contenu local, souverainetรฉ รฉconomique [โ€ฆ]โ€™โ€™.



Sans toutefois que ce reprรฉsentant du gouvernement ne promette de mesures prรฉcises.



Or, ne voilร -t-il pas que cette semaine en cours dรฉbute par une information sur le constructeur chinois CSCE (China Construction Engineering Company), reรงu par le mรชme ministre Diรฉmรฉ. CSCE, considรฉrรฉe comme lโ€™une des quatre plus grandes sociรฉtรฉs chinoises de construction, a, ร son actif, la rรฉhabilitation de quatre stades au Sรฉnรฉgal, dont trois dรฉjร livrรฉs et le quatriรจme (le stade Lรฉopold Sรฉdar Senghor) qui le sera en avril prochain. CSCE, ร la suite de cette audience ministรฉrielle, comme dans une audience prรฉcรฉdente avec le chef de lโ€™ร‰tat Bassirou Diomaye Faye, dรฉclare par communiquรฉ, ยซ vouloir poursuivre et รฉlargir ses rรฉalisations au Sรฉnรฉgal. (โ€ฆ), ร commencer par lโ€™รฉlargissement de la route Kaolack-Tambacounda (280 Km) et lโ€˜extension de lโ€™aรฉroport AIBD.โ€™โ€™



Lโ€™auteur de ces lignes sโ€™est entretenu ร ce sujet avec des acteurs nationaux du secteur de la construction et les a interrogรฉs, et tous considรจrent quโ€™il y a lร comme un problรจme deโ€ฆ dissonance cognitive. Le ministre Diรฉmรฉ, s'il est dรฉjร riche d'une longue et fructueuse carriรจre politique au sein de Pastef, est รฉgalement un ancien employรฉ de banque. Ce qui prรฉsume plutรดt favorablement de sa capacitรฉ de comprรฉhension des attentes des acteurs รฉconomiques nationaux. Ces acteurs ne rรฉclament pas moins que des mesures politiques fortes soient prises au sommet de lโ€™ร‰tat pour encadrer et rรฉguler ยซ la concurrence รฉtrangรจre ยป.



Leurs arguments pour expliquer, justifier et dรฉfendre cela, peuvent sโ€™entendre. Cette concurrence รฉtrangรจre a eu la part du lion depuis 25 ans. Tant quโ€™il sโ€™est agi de grands travaux effectuรฉs sur financement par des dons de pays bailleurs, il a pu se comprendre que lesdits pays ยซ exigent ยป que la commande des travaux et des intrants soient faites auprรจs des entrepreneurs de leurs pays respectifs. Toutefois, depuis quinze annรฉes au moins, les grands travaux structurants dans le BTP ont รฉtรฉ effectuรฉes avec des financements sous forme dโ€™emprunts lourds de lโ€™ร‰tat sรฉnรฉgalais (pour la construction dโ€™AIBD, de routes nationales et de ponts dans lโ€™Hinterland, dโ€™autoroutes ร pรฉage, de barrages hydro-รฉlectriquesโ€ฆ). Des emprunts ร rembourser par nos compatriotes contemporains et par les gรฉnรฉrations futures. โ€˜โ€˜Qui paie, commandeโ€™โ€™. Cela ne se justifie donc pas- (ou plus !)- que la commande publique nโ€™aille pas prioritairement aux opรฉrateurs sรฉnรฉgalais du BTP, qui โ€˜โ€˜ont beaucoup souffert dโ€™รชtre รฉcartรฉs systรฉmatiquementโ€™โ€™ des grands travaux durant les deux mandats du prรฉsident Macky Sall, au profit dโ€™entreprises du BTP รฉtrangรจres : turques indiennes, chinoisesโ€ฆ





Lโ€™espoir est revenu. Aussi, nos constructeurs nationaux nโ€™ont de cesse de s'รฉtonner du fait quโ€™ร l'heure de la souverainetรฉ รฉconomique et du patriotisme รฉconomique fortement proclamรฉs par nos nouveaux dirigeants, on entende encore des entreprises รฉtrangรจres de BTP rรฉclamer la plus grosse part des marchรฉs publics et vouloir ne leur laisser que la portion congrue. En une รจre oรน les USA se ferment aux biens manufacturiers รฉtrangers, oรน la Chine n'ouvre ses frontiรจres ร aucun acteur รฉconomique grand ou moyen โ€ฆ : apprenons des leaders รฉconomiques de ce monde !





Il ne faut pas รชtre grand clerc pour comprendre que donner un franc CFA ร une sociรฉtรฉ ร capitaux majoritairement รฉtrangers et ร personnels fortement composรฉs dโ€™expatriรฉs (pesant le plus lourd dans la masse salariale de ces sociรฉtรฉs), c'estโ€ฆ โ€˜โ€˜exporter nos emploisโ€™โ€™. Au nom de quoi ? Peut-รชtre pour โ€˜โ€˜faire faire rapidementโ€™โ€™ et โ€˜โ€˜inaugurer tout aussi rapidementโ€™โ€™ ? Sous pression des bailleurs multilatรฉraux ? Sous pression (fictive !) de lโ€™opinion publique nationale ? Il serait malvenu, en tous les cas, que lโ€™on persiste en haut lieu ร privilรฉgier des entrepreneurs รฉtrangers.





Et cโ€™est lร , le lieu de souligner que ce nโ€™est pourtant pas lโ€™expertise nationale qui manque. Il y a des champions nationaux du BTP et il faut ล“uvrer ร faire รฉmerger plus de champions nationaux encore. Toute autre vision est du court-termisme. Inspirons-nous donc, en cela, de pays africains gรฉographiquement et socio-culturellement proches, comme le Maroc ! Le Maroc a su faire รฉmerger ses champions nationaux du BTP, et mรชme dans dโ€™autres filiรจres, comme la fabrication dโ€™automobiles et la construction ferroviaire.



Nos rares (trois ?) champions nationaux du BTP que sont la CSE, La CDE et Eiffage ont une expertise reconnue, non seulement au Sรฉnรฉgal, mais aussi, dans la sous-rรฉgion ouest-africaine, et jusque dans la CEMAC francophone d'Afrique centrale. Ce trio est aussi la locomotive de plusieurs entreprises sรฉnรฉgalaises de second-ล“uvre de bรขtiment auxquelles elles sous-traitent avec rรฉussite les travaux d'รฉlectricitรฉ, d'รฉtanchรฉitรฉ, de climatisation, d'ascenseurs, etc. Il y a lร tout un รฉcosystรจme sรฉnรฉgalais du BTP, du secteur national de la construction et du second-ล“uvre de bรขtiment , ร prรฉserver et ร promouvoir. Ici et en dehors de nos proches frontiรจres, au sein des espaces รฉconomiques dont nous sommes membres et dans lesquels les entreprises sรฉnรฉgalaises ont vocation naturelle ร se mouvoir, y compris comme leaders (UEMOA, CEDEAO, OMVS, OMVG, et pourquoi pas, ZLECAFโ€ฆ).



Dans la haute administration sรฉnรฉgalaise, il y a des technocrates ร hautes responsabilitรฉs qui en sont d'accord, conseillent en ce sens et qui pensent que โ€˜โ€˜les choses doivent et vont changerโ€™โ€™ : en effet, contre toute logique dรฉveloppementale, il nโ€™est pas possible que nos nouvelles autoritรฉs emboรฎtent les pas des โ€˜โ€˜douze annรฉes bรฉtonniรจresโ€™โ€™ de Macky Sall ; quโ€™elles semblent persister ร faire peu de cas du BTP sรฉnรฉgalais et fassent systรฉmatiquement recours aux entreprises ร capitaux รฉtrangers et ร implantation extravertie, pour la rรฉalisation de nos grands travaux. Ce serait un paradoxe difficile voire impossible ร dรฉfendre, pour et par, un rรฉgime politique qui se targue dโ€™รชtre patriote, y compris en matiรจre d'investissements publics.



Dans le nouvel ร‰tat pรฉtrolier et gazier quโ€™est le Sรฉnรฉgal, de forts engagements รฉtatiques ont รฉtรฉ pris avant lui, puis rรฉaffirmรฉs par le Prรฉsident Diomaye, en faveur dโ€™une politique de ยซ contenu local ยป, ร hauteur de 70% des dรฉpenses effectuรฉes dans les filiรจres gaziรจre et pรฉtroliรจre ; 70% de ces dรฉpenses devant รชtre effectuรฉes auprรจs dโ€™entrepreneurs nationaux. Eh bien, faisons-en autant pour des chaรฎnes de valeur plus traditionnelles, mais tout aussi structurantes : et le BTP est, sans conteste, un de ces secteurs stratรฉgiques.



Et le BTP sรฉnรฉgalais prouve le mouvement en marchant (โ€˜โ€˜to walk the talkโ€™โ€™) : ses deux syndicats patronaux les plus en vue se sont engagรฉs pour la mise en place dโ€™un consortium, rรฉunissant aussi les promoteurs immobiliers et les banques, pour construire 300 000 des 500 000 logements sociaux dont a besoin lโ€™ร‰tat sรฉnรฉgalais sur les dix prochaines annรฉes, en en respectant la territorialisation spatiale prรฉvue.



Il n'est pire (ร‰tat) sourd que celui qui ne veut entendre ? Mais, encore faut-il que les principaux "dรฉpositaires d'enjeux" (pour tenter une traduction personnelle de l'anglais "stakeholders") parlent ร haute et intelligible voix ร cet ร‰tat (sรฉnรฉgalais). Et ne cessent de lui murmurer ร l'oreille . Nous en prenons de plus en plus le chemin. Dรฉsormais, il apparaรฎt que notre BTP entend faire savoir quโ€™il refuse - (et aidons-les ร la rรฉfuter) - la โ€˜โ€˜fausse vรฉritรฉ taciteโ€™โ€™, selon laquelle, โ€˜โ€˜donner du travail aux entreprises nationales n'est pas une prioritรฉโ€™โ€™. Eh bien si, c'est mรชme une surprioritรฉ. Ces entreprises nationales redistribuent localement de la richesse et empรชchent les gens de prendre les pirogues.





Il y a lร comme une nouvel รฉtat d'esprit, la forte รฉmergence et l'enracinement d'une mentalitรฉ de conquรฉrants, des prรฉalables qui font les champions รฉconomiques nationaux. En effet, on n'avait pas souvenance d'une forte activitรฉ de plaidoyer public des syndicats patronaux du BTP, depuis plusieurs annรฉes. Quโ€™ils le fassent aujourdโ€™hui, et ce depuis plusieurs mois, cela est plutรดt une bonne nouvelle. Bien nommer quelque chose, c'est dรฉjร le rรฉaliser ร moitiรฉ.



๐Ž๐ฎ๐ฌ๐ฌ๐ž๐ฒ๐ง๐จ๐ฎ ๐๐š๐ซ ๐†๐ฎ๐ž๐ฒ๐ž est Associรฉ-Gรฉrant d'Axes & Cibles Com (ogueye@axes-et-cibles.com)