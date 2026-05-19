🔴 DIRECT - Réforme du code électoral, dialogue national, Coalition Diomaye : Lamine Diouf se prononce dans Midikeng

Lamine Diouf, juriste et membre de la Coalition Diomaye Président, est l’invité de l’émission Midikeng sur PressAfrik TVHD ce mardi 19 mai.



Membre de la task force communication de la coalition, il est revenu sur plusieurs sujets liés à l’actualité politique nationale, notamment la réforme du code électoral, la dynamique de la Coalition Diomaye Président ainsi que le dialogue initié par le chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye.