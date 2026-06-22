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🔴 EN DIRECT - Sénégal_Norvège: les lions jouent leur finale, Pape Thiaw et le plan anti Haaland...

PressAfrik TV vous invite à suivre, ce lundi, son émission PressKafé. Plusieurs sujets sont au menu des échanges dont principalement le deuxième match des Lions du Sénégal face à la Norvège...




Charles KOSSONOU

Lundi 22 Juin 2026 - 11:14


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