🔴 EN DIRECT - Tension au sommet, coalitions, perspectives : Seck Sonko se confie dans « L’Entretien »

L’émission « L’Entretien », diffusée ce mardi 25 novembre 2025 sur PressAfrik TV HD, sera consacrée à l’actualité politique. Invité du jour, Moustapha Seck, dit Seck Sonko, coordonnateur de Pastef Bambilor, reviendra sur la supposée tension au sommet de l’État, ainsi que sur les coalitions Diomaye Président et APTE (Alliance Patriotique pour le Travail et l'Éthique) mises en place par le parti Pastef. Il abordera également les perspectives politiques à venir.

Moussa Ndongo

div id="taboola-below-article-thumbnails">