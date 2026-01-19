🔴DIRECT : Ambiance survoltée à l’AIBD pour l’arrivée des « Lions » champions d’Afrique 2025

L’équipe nationale de football du Sénégal est attendue à Dakar ce lundi à 21h30, à l’aéroport international Blaise Diagne (AIBD), au lendemain de son sacre en Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025.



L’effervescence se fait sentir autour de l’aéroport. Les supporters sont venus en masse pour accueillir les « Lions » du Sénégal. Au rond-point menant à l’AIBD, l’ambiance est déjà à son comble : drapeaux, maillots, sifflets, vuvuzelas et klaxons donnent le ton de cette fête populaire. L’impatience est palpable pour voir la bande à Sadio Mané revenir avec le trophée continental.



Sur le tarmac, une foule est déjà rassemblée, prête à recevoir les héros de la CAN 2025. Les « Lions » seront accueillis officiellement par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, pour célébrer ce moment historique du football sénégalais.