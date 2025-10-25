🔴DIRECT : Suivez la déclaration de Ousmane Sonko

Le Premier ministre Ousmane Sonko prend la parole ce samedi à 20h30. Le leader de Pastef annonce une déclaration d’une « grande importance », quelques jours après avoir brillé par son absence lors du dernier Conseil des ministres.

Moussa Ndongo

