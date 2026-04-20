🔴EN DIRECT - Kadú lamb revient sur la victoire d’Ada Fass sur Eumeu Sene

L’émission « KADÚ LAMB » propose une édition spéciale consacrée à la victoire d’Ada Fass face à Eumeu Sène.
Animée par Ameth Thierno Ndiaye, cette émission accueille Elhadji Sarr Lansar comme invité. Ensemble, ils analyseront le combat ainsi que les perspectives du « phénomène de Fass » et ses futurs adversaires dans l’arène.
Animée par Ameth Thierno Ndiaye, cette émission accueille Elhadji Sarr Lansar comme invité. Ensemble, ils analyseront le combat ainsi que les perspectives du « phénomène de Fass » et ses futurs adversaires dans l’arène.
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