🔴EN DIRECT - Kadú lamb revient sur la victoire d’Ada Fass sur Eumeu Sene

L’émission « KADÚ LAMB » propose une édition spéciale consacrée à la victoire d’Ada Fass face à Eumeu Sène.



Animée par Ameth Thierno Ndiaye, cette émission accueille Elhadji Sarr Lansar comme invité. Ensemble, ils analyseront le combat ainsi que les perspectives du « phénomène de Fass » et ses futurs adversaires dans l’arène.