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🔴EN DIRECT - Kadú lamb revient sur la victoire d’Ada Fass sur Eumeu Sene



 L’émission « KADÚ LAMB » propose une édition spéciale consacrée à la victoire d’Ada Fass face à Eumeu Sène.
 
Animée par Ameth Thierno Ndiaye, cette émission accueille Elhadji Sarr Lansar comme invité. Ensemble, ils analyseront le combat ainsi que les perspectives du « phénomène de Fass » et ses futurs adversaires dans l’arène.
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Moussa Ndongo

Lundi 20 Avril 2026 - 23:52


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