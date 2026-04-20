Supporters sénégalais détenus: Dakar déposera «cette semaine» deux demandes de grâce au cabinet royal marocain

Après la finale controversée de la CAN 2025, 18 supporteurs sénégalais ont été condamnés à des peines de prison allant de trois mois à un an ferme. Parmi eux, trois ont été libérés, samedi 18 avril, pour avoir purgé leurs peines. Ce lundi 20 avril, selon nos confrères de RFI, «deux demandes de grâce doivent être déposées au cabinet royal marocain cette semaine» pour la libération des 15 supporteurs encore en détention, et condamnés à des peines allant de six mois à un an de prison.



L’une des demandes sera faite par le pool d’avocats des supporters, et l’autre par la Commission nationale des droits de l'homme du Sénégal. Dans ce document d’une quinzaine de pages, toujours selon le média français, la défense «pointe un manque de preuves à l’origine des poursuites et insiste sur les liens fraternels qui unissent Dakar et Rabat».



A ce stade du dossier, les supporters du Sénégal libérés par les autorités du Maroc ne pourront rallier Dakar qu'une fois le feu vert donné par des psychologues sénégalais dépêchés spécialement à Rabat pour les assister. Ce protocole a été exigé par leurs avocats, puis validé par la fédération sénégalaise de football (FSF) et le Secrétaire d’État chargé des Sénégalais de l'extérieur.



Pour rappel, depuis le début de cette affaire, le gouvernement sénégalais a toujours privilégié la voie du dialogue et la faveur d’une grâce du Roi Mohammed VI, alors que le litige en rapport avec le trophée de la CAN est toujours pendant devant le Tribunal arbitral du sport (TAS).