🔴EN DIRECT - Kadú lamb sur la victoire de Diop 2 sur Liss Ndiago et le couronnement Sa Thiès

L’émission « KADÚ LAMB » propose une édition spéciale consacrée à la victoire de Diop 2 sur Liss Ndiago et le couronnement de Sa Thiès en tant que Roi des Arènes.



Animée par Ameth Thierno Ndiaye, cette émission accueille Elhadji Sarr Lansar comme invité. Ensemble, ils analyseront le combat ainsi que les perspectives de Diop 2 et ses futurs adversaires dans l’arène.