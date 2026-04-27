Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Publicité

🔴EN DIRECT - Kadú lamb sur la victoire de Diop 2 sur Liss Ndiago et le couronnement Sa Thiès



L’émission « KADÚ LAMB » propose une édition spéciale consacrée à la victoire de Diop 2 sur Liss Ndiago et le couronnement de Sa Thiès en tant que Roi des Arènes.
 
Animée par Ameth Thierno Ndiaye, cette émission accueille Elhadji Sarr Lansar comme invité. Ensemble, ils analyseront le combat ainsi que les perspectives de Diop 2 et ses futurs adversaires dans l’arène.
Autres articles

Moussa Ndongo

Lundi 27 Avril 2026 - 23:08


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter