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🔴EN DIRECT - L29, L30 : L’Assemblée nationale face à la révision du Code électoral qui peut .....

A l'initiative du Pastef (parti au pouvoir), l'Assemblée nationale du Sénégal examine, ce mardi, la proposition de lois portant modification des articles de L.29 et L.30 du Code électoral. PressAfrik TV vous invite à suivre l'événement en direct.




Charles KOSSONOU

Mardi 28 Avril 2026 - 14:12


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