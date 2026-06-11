🔴EN DIRECT - Scandales: Victimes, ASER, ONAS, mandat de Sonko … les dossiers qui peuvent faire ...

En présence de ses journalistes, chroniqueurs et invités, PressAfrik TV vous invite à suivre en direct son émission PressKafé de ce jeudi 11 juin 20026. Au menu des échanges, des dossiers politico-financiers comme les affaires de l'ASER, de l'ONAS et les questions liées à l'implication de l'ex-régime dans des présumés détournements de fonds publics…

Charles KOSSONOU

div id="taboola-below-article-thumbnails">