Démission d'Ibrahima Diallo, ex-chef de la Cellule Média de la Primature

Les démissions se poursuivent au sein des services de la Primature depuis le limogeage d'Ousmane Sonko. Cette fois-ci, c'est un membre du Bureau d'Information et de Communication du Gouvernement (BIC-Gouv/Primature) qui annonce son départ.



Dans un message publié ce mercredi, Ibrahima Diallo, ex-chef de la Cellule Média à la Primature, a officiellement présenté sa démission.



« Par cohérence politique et par loyauté au Président Ousmane Sonko, j'ai déposé ce matin ma démission du Bureau d'Information et de Communication du Gouvernement (BIC-Gouv/Primature) », a-t-il écrit.



M. Diallo a par ailleurs tenu à remercier l'ensemble de ses collaborateurs pour le « travail remarquable exécuté ces deux années au service du Projet et du Sénégal ».