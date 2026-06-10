Démission d'Ibrahima Diallo, ex-chef de la Cellule Média de la Primature

Les démissions se poursuivent au sein des services de la Primature depuis le limogeage d'Ousmane Sonko. Cette fois-ci, c'est un membre du Bureau d'Information et de Communication du Gouvernement (BIC-Gouv/Primature) qui annonce son départ.
Dans un message publié ce mercredi, Ibrahima Diallo, ex-chef de la Cellule Média à la Primature, a officiellement présenté sa démission.
« Par cohérence politique et par loyauté au Président Ousmane Sonko, j'ai déposé ce matin ma démission du Bureau d'Information et de Communication du Gouvernement (BIC-Gouv/Primature) », a-t-il écrit.
M. Diallo a par ailleurs tenu à remercier l'ensemble de ses collaborateurs pour le « travail remarquable exécuté ces deux années au service du Projet et du Sénégal ».
Dans un message publié ce mercredi, Ibrahima Diallo, ex-chef de la Cellule Média à la Primature, a officiellement présenté sa démission.
« Par cohérence politique et par loyauté au Président Ousmane Sonko, j'ai déposé ce matin ma démission du Bureau d'Information et de Communication du Gouvernement (BIC-Gouv/Primature) », a-t-il écrit.
M. Diallo a par ailleurs tenu à remercier l'ensemble de ses collaborateurs pour le « travail remarquable exécuté ces deux années au service du Projet et du Sénégal ».
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