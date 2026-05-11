🔴EN DIRECT - Sonko 2029, retour en force de Farba, Khalifa Sall sonne la riposte

PressAfrik TV vous invite à suivre, ce lundi, son émission PressKafé. Plusieurs sujets seront décryptés par nos journalistes, invités et experts. La candidature probable de Sonko à la présidentielle de 2029, le retour triomphale de Farba Ngom (député-maire) après sa sortie de prison, ainsi que les propos tenus par Khalifa Sall ce week-end ...

Charles KOSSONOU

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