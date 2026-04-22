🔴EN DIRECT - centenaire de Wade, actualité politique et candidature de Macky Sall : Djibril Wade se prononce

Djibril Wade, maire de Biscuiterie et ancien membre du Parti démocratique sénégalais, est l’invité de l’émission « Entretien » sur PressAfrikTVhd.
Face au journaliste Abdoulaye Diack, il va évoquer plusieurs sujets d’actualité, notamment le centenaire de Abdoulaye Wade, la situation politique nationale, la candidature de Macky Sall au poste de Secrétaire général de l’ONU, ainsi que l’actualité du football sénégalais.
Face au journaliste Abdoulaye Diack, il va évoquer plusieurs sujets d’actualité, notamment le centenaire de Abdoulaye Wade, la situation politique nationale, la candidature de Macky Sall au poste de Secrétaire général de l’ONU, ainsi que l’actualité du football sénégalais.
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