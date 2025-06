🔴Face au Jury - Abdoulaye S. Sow ni tout rapprochement avec Pastef, déballe - le cas Sadio Mané

L’ancien ministre de l’Urbanisme, Abdoulaye Seydou Sow donne les raisons de sa participation au dialogue national du 28 mai dernier malgré le mot d’ordre de boycott de son parti APR. Il déballe sur des querelles intestines et pointe un doigt accusateur aux responsables aperistes qui lui font la guerre. Le maire de Kaffrine est d’avis que la visite du président de la République au nord du pays est sans objet. Il regrette et martèle qu’il n’y a aucune rupture depuis l’arrivée au pouvoir de Pastef qui doit davantage s’ouvrir, dialoguer et éviter les tensions inutiles.

Le vice président de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) lève un coin du vole sur le cas Sadio Mané tout en gardant l’énigme son éventuelle candidature ou à l’AG élective de la fédération ou le candidat qu’il va devoir soutenir. Pour Abdoulaye Seydou Sow, le ministère et la fédération devront travailler la main dans la main et tout faire pour que le Sénégal soit à la prochaine coupe du monde.

