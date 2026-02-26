🚨Direct_ Nouveau commissariat de Dalifort Forail, l'engagement de l'Etat

Autres articles
-
Ponctions salariales: les enseignants menacent de «paralyser» et «d’hypothéquer» les activités pédagogiques
-
Affaire Pape Cheikh Diallo et Cie: cinq nouvelles arrestations enregistrées à Saint-Louis
-
Prisons sénégalaises : 13685 détenus pour 9768 places disponibles en 2024 (Rapport ANSD)
-
Ponctions salariales : les syndicats d’enseignants dénoncent un «vandalisme d’Etat» et «un vol systématique»
-
Commerce : l’État annonce la suspension des agro-industries pour sauver les petits producteurs de pomme de terre