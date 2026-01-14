🛑 Direct | « Fan zone» Place de la nation : suivez l'ambiance des supporters sénégalais

Le Sénégal affronte de nouveau l’Égypte ce mercredi à 17h00 GMT à Tanger, en demi-finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, dans un duel très attendu. À cette occasion, une équipe de PressAfrik s’est rendue à la fan zone installée à la Place de la Nation, où les supporters ont répondu massivement à l’appel pour encourager les « Lions » et les pousser vers la victoire.