🛑 Direct| Crise au PS : Wilane recadre les frondeurs et appelle au débat!

Invité de l’émission Midi Keng sur PressAfrik TV, Abdoulaye Wilane s'exprime en pleine crise interne du Parti Socialiste (PS). L’ancien maire de Kaffrine (2009-2022) et figure de la formation politique y aborde les vives tensions qui secouent actuellement son parti…

Charles KOSSONOU

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