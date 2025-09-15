Réseau social
🛑 Direct| En prison depuis presque un (1) an, les avocats de Lat Diop face à la presse



Le collectif des avocats de la défense de Lat Diop tient un point de presse ce lundi 15 septembre 2025, à Dakar.
 
Cette rencontre a pour objectif « d’éclairer l’opinion sur le dossier et les procédures en cours, dans le respect du secret de l’instruction et de la déontologie ».
 
Placée sous mandat de dépôt depuis le 26 septembre 2024, Lat Diop est poursuivi pour « détournement de deniers publics, blanchiment de capitaux et extorsion de fonds, pour un montant estimé à 8 milliards de francs CFA. »
 
 
Moussa Ndongo

Lundi 15 Septembre 2025 - 18:27


