🛑 Direct| Fallou face à la presse après 5 ans de prison...

PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Fallou Fall, remis en liberté le 27 août 2025, tient ce samedi 13 septembre sa première conférence de presse à Yeumbeul, dans le quartier de Mbed Fass, en banlieue dakaroise. Le jeune devrait revenir sur l’affaire l’ayant opposé à sa demi-sœur ainsi que sur sa période de détention.
Moussa Ndongo

Samedi 13 Septembre 2025 - 18:42


