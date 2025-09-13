🛑 Direct| Fallou face à la presse après 5 ans de prison...

Fallou Fall, remis en liberté le 27 août 2025, tient ce samedi 13 septembre sa première conférence de presse à Yeumbeul, dans le quartier de Mbed Fass, en banlieue dakaroise. Le jeune devrait revenir sur l’affaire l’ayant opposé à sa demi-sœur ainsi que sur sa période de détention.
Autres articles
-
Hlm Grand Yoff : un jeune homme grièvement brûlé dans l'explosion d'un véhicule à gaz
-
Affaire Amadou Sall : Wally Seck suspend ses activités musicales et demande à être entendu par la justice
-
Dakar : Trois (3) individus arrêtés avec du kush et du tramadol
-
Vaccination à Kédougou : la rétention des données sanitaires compromet la performance régionale
-
Haute Cour de justice : Mansour Faye auditionné ce lundi