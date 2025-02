🛑 Direct - publication de la liste des médias conformes aux dispositions du code de la presse

Le ministère de la Communication publie ce jeudi la liste des médias conformes aux dispositions au code de la presse et, de ce fait, reconnus par l’État.



Cette mesure s’inscrit dans le cadre de la régulation du secteur, initiée par le gouvernement pour assainir l’espace médiatique.



À l’issue du premier dépouillement, fin novembre 2024, 112 organes de presse ont été enregistrés et jugés conformes aux critères du code de la presse, sur un total de 380 organes déclarés sur la plateforme dédiée.



Cependant, les structures qui ne figuraient pas sur cette liste provisoire avaient 72 heures pour se conformer aux exigences légales. « Il s’avère que ce délai de 72 heures, y compris pour les médias qui s’étaient enregistrés et auxquels le ministère a envoyé des notifications pour compléter leur dossier.