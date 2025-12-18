🛑Direct_ Cheikh Seck porte-parole Fédération des syndicats de la santé (F2S)

Autres articles
-
🔴DIRECT - Centenaire de Frantz Fanon : Ousmane Sonko exhorte la jeunesse, Liberté Provisoire pour...
-
La bourse d’études Yango Fellowship est lancée au Sénégal aux côtés de cinq pays africains pour former la prochaine génération de leaders STIM
-
Surpopulation carcérale : 1 390 nouvelles places créées dans les prisons entre 2024 et 2025
-
Djilor en deuil : le Djaraf Diatta Sarr retrouvé mort après un mois de recherches
-
Justice : Soya Diagne n’est pas encore libre malgré la décision du juge