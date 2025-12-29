🛑Direct| Conférence de presse pour la réforme du code de la famille et la reconnaissance du féminicide

Réseau social
Des organisations de la société civile, réunies au sein de la campagne dénommée « Luy Jot Jot na », tiennent ce lundi 29 décembre 2025 une conférence de presse. Cette rencontre vise à lancer un appel en faveur d’une réforme en profondeur du Code de la famille, tout en plaidant pour la reconnaissance du féminisme dans le débat public et institutionnel.
Lundi 29 Décembre 2025


