🛑Direct| Conférence de presse pour la réforme du code de la famille et la reconnaissance du féminicide

Des organisations de la société civile, réunies au sein de la campagne dénommée « Luy Jot Jot na », tiennent ce lundi 29 décembre 2025 une conférence de presse. Cette rencontre vise à lancer un appel en faveur d’une réforme en profondeur du Code de la famille, tout en plaidant pour la reconnaissance du féminisme dans le débat public et institutionnel.