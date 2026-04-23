🛑Direct - Pastef, modification du code électoral, candidature de Macky : Le député Ibrahima Mbodj sort du silence

Le député Ibrahima Mbodj, membre du Pastef (pouvoir), a accordé un entretien à PressAfrikTVhd.
Le président de la commission du Développement rural à l’Assemblée nationale est revenu sur plusieurs sujets d’actualité, notamment la révision des articles L.29 et L.30 du Code électoral, ainsi que la candidature de Macky Sall au poste de Secrétaire général de l’Organisation des Nations unies.
Le président de la commission du Développement rural à l’Assemblée nationale est revenu sur plusieurs sujets d’actualité, notamment la révision des articles L.29 et L.30 du Code électoral, ainsi que la candidature de Macky Sall au poste de Secrétaire général de l’Organisation des Nations unies.
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