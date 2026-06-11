🛑Direct - Point de presse du lutteur Prince

En prélude à son combat contre Lac 2, prévu ce dimanche 14 juin à l’Arène nationale, le Prince de l’écurie Bayi Si Khel tiendra un point de presse. Le phénomène de Pikine s’exprimera sur les préparatifs de l’affrontement qui l’opposera à Lac 2, de l’écurie Walo.
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