1/4 de finale Coupe du Sénégal: choc Linguère / Diambars, derby Teungueth FC / AJEL

C’est un très grand choc qui va lancer les quarts de finale de la Coupe du Sénégal, ce mercredi. En effet, la Linguère accueille Diambars. C’est la première affiche entre clubs de Ligue 1 depuis le début de la compétition.



En championnat, les deux formations se suivent respectivement 9ème et 8ème avec le même nombre de points (33 pts). En plus, il y a une revanche en l’air. La Linguère a été corrigée (3-0), le 7 mai dernier, à Saly, lors de la 21ème journée.



Linguère / Diambars est la principale attraction du jour, mais la sortie du tenant du titre ne manque pas d’intérêt. Le Casa Sports défie le Port autonome de Dakar (Ligue 2), ce mercredi au stade municipal de Mbao. Les Ziguinchorois, leader de Ligue 1, feront face à des Portuaires qui ont sorti le Ndiambour de Louga, lors du précédent tour (0-1).



A Rufisque, c’est un bouillant derby qui s’annonce. Teungueth FC (L1) fera face à son voisin AJEL de Rufisque (N1), jeudi, au stade Ngalandou Diouf. Le club amateur, large leader de sa poule en National 1, a connu un remarquable parcours, surtout la prouesse d’avoir éliminé une équipe de Ligue 1, en l’occurrence Génération Foot en 16ème de finale. TFC est donc averti.

Le dernier quart opposera Etoile Lusitana (N1) et Thiès FC (L2), jeudi au stade Ibrahima Boye de Guédiawaye.