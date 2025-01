10 ans sans victoire et 12e défaite en lutte avec frappe : une carrière en déclin pour Gris Bordeaux

« Gris Bordeaux n'est plus qu'un tigre de papier »



Gris Bordeaux a connu une nouvelle désillusion en s'inclinant face à Zarco le dimanche 12 janvier. Cette 12e défaite vient confirmer le déclin d'un palmarès en dents de scie pour le 3e Tigre de Fass, qui n'a plus goûté à la victoire depuis 2015. Ce revers pourrait précipiter sa retraite, laissant ainsi la place à la jeune garde de l'écurie Fass.Pour la sixième fois consécutive, Gris Bordeaux n'a pas su briser la série noire qui dure depuis une décennie. Il n'a pu éviter la défaite contre un Zarco déterminé, qui l'a terrassé grâce à une technique implacable. Le lutteur de Grand-Yoff a utilisé un low-kick pour déséquilibrer son adversaire avant de l'envoyer au sol. Impuissant, Gris Bordeaux a été contraint de constater les dégâts.Avec cette victoire, Zarco s'impose parmi les ténors de la lutte avec frappe. Ce succès est sa sixième victoire consécutive depuis son retour d'Espagne en 2022. Désormais, le lutteur de Grand-Yoff consolide son statut de leader émergent de l'arène.Cette défaite marque un tournant pour le chef de file de l'écurie Fass-Ndakarou. Avec un palmarès de 24 combats, comprenant 11 victoires, 12 défaites, et deux sans-verdict, Gris Bordeaux peine à maintenir sa place dans l'arène. Depuis sa victoire contre Tyson en 2015, il n'a plus remporté le moindre combat, un constat amer pour ses fans et ses proches.Selon El Hadji Bécaye Mbaye, chroniqueur à la 2Stv, cette défaite est révélatrice. « Physiquement, Zarco a été plus fort que Gris Bordeaux qui n'a pas amené un bon état de forme pour ce combat. Gris Bordeaux n'avait pas la forme d'un lutteur. Physiquement et techniquement, Gris ne peut plus rien faire, il n'a plus cette capacité d'exploit dans l'arène», a-t-il constaté.Avec cette nouvelle déconvenue, la question de la succession de Gris Bordeaux se pose avec acuité. Pour El Hadj Papa Dieng, chroniqueur de lutte à Sud FM, il est temps pour l'écurie Fass de tourner la page.« Zarco avait affaire à un vieux loup qui n’a plus ses crocs. Gris Bordeaux n’est l’ombre que de lui-même. Il n’est plus le tigre qu’on craignait, c’est un tigre en papier. A telle enseigne que sur le plan psychologique Zarco lui a montré qu’il est plus jeune que lui, qu’il est fort et plus endurant que Gris Bordeaux », a-t-il dit.« Gris bordeaux n’a plus d’avenir dans la lutte. Il a tellement subi des défaites, je ne pense pas qu’il puisse revenir à son meilleur niveau », a ajouté le chroniqueur de lutte.Plusieurs talents émergents, comme Serigne Ndiaye, pourraient assurer la relève. Ce dernier, selon Papa Dieng, possède les qualités nécessaires pour ramener l'écurie Fass sur le devant de la scène : « Les dirigeants doivent avoir le courage de préparer la transition pour que Fass retrouve sa gloire d'antan. »Après 28 ans de carrière marqués par des hauts et des bas, l'heure semble venue pour Gris Bordeaux de passer le flambeau. Avec sa défaite face à Zarco, il laisse une arène où les jeunes lutteurs, pleins d'ambition, sont prêts à écrire une nouvelle page de l'histoire de Fass.