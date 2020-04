12.5 milliards à la Diaspora, Mamadou Lamine Diallo estime que la priorité est dans le rapatriement des Sénégalais décédés

Le Président Macky Sall a décidé d’allouer 12, 5 milliards de franc CFA à la diaspora des ressources de Force Covid 19. Selon Mamadou Lamine Diallo, leader du mouvement Tekki, il y a problème sur la somme.



"Je ne sais comment ce chiffre a été obtenu, l’Assemblée Nationale mise entre parenthèses.

Ramené au citoyen de la diaspora, il peut paraître insignifiant, pour autant, ce montant peut être utile s’il est utilisé efficacement. Là gît la difficulté", s'est plaint le parlementaire, qui pense que la priorité est ailleurs comme le rapatriement des Sénégalais décédés.



"De ce qu’on peut savoir de la Diaspora en Europe où le système social est assez robuste, la priorité est dans le rapatriement des Sénégalais décédés, la solidarité entre Sénégalais peut être gérée par les associations et autres dahiras. En Lombardie par exemple, les Sénégalais ont même soutenu le système de santé italien", a révélé le député dans sa chronique Questekki du mardi 14 avril 2020.



Cependant, le député de l'opposition n'a pas manqué d'interpeller le ministre des Affaires Étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur Amadou Ba, sur la transparence des Fonds destinés à la diaspora.



"En Afrique et aux Etats-Unis, un système de cash transfer ciblé peut être utile. Evidemment cela suppose une gouvernance transparente et non partisane. Le ministère de Amadou Ba est sur la ligne de front. Il n’a pas droit à l’erreur dans cette guerre contre le Covid 19. Tout cela sera complété au Sénégal, en soutenant les familles de la Diaspora. Il restera à prouver l’efficacité de l’aide alimentaire qui met à nu le slogan de l’autosuffisance en riz atteinte par notre pays."