13e Assemblée populaire nationale : tout savoir sur les « deux sessions » annuelles chinoises prévues du 21 au 28 mai

La troisième session du 13e Comité national de la Conférence consultative politique du peuple chinois (CCPPC) s'ouvre au Grand Palais du Peuple à Beijing, capitale chinoise, le 21 mai 2020. (Photo : Li Tao)



BEIJING, 21 mai (Xinhua) -- L'organe consultatif politique suprême de la Chine a inauguré sa session annuelle jeudi après-midi à Beijing.



Xi Jinping et d'autres dirigeants chinois ont assisté à la réunion d'ouverture de la troisième session du 13e Comité national de la Conférence consultative politique du peuple chinois (CCPPC), organisée au Grand Palais du Peuple.



Tous les participants à la réunion ont observé un moment de silence en hommage aux martyrs qui sont décédés dans la lutte contre le COVID-19 et aux compatriotes qui ont perdu leur vie dans l'épidémie.



Lors de la réunion, l'ordre du jour de la session a été examiné et approuvé.







Wang Yang, président du Comité national de la Conférence consultative politique du peuple chinois (CCPPC), présente un rapport sur le travail du Comité permanent du Comité national de la CCPPC, lors de l'ouverture de la troisième session du 13e Comité national de la CCPPC qui s'ouvre au Grand Palais du Peuple à Beijing, capitale chinoise, le 21 mai 2020. (Photo : Pang Xinglei)



Wang Yang, président du Comité national de la CCPPC, a présenté à la session un rapport de travail du Comité permanent du Comité national de la CCPPC.



Le rapport souligne le rôle des conseillers politiques dans la lutte contre l'épidémie de COVID-19, affirmant qu'ils ont soumis plus de 1.300 rapports et suggestions sur la prévention et le contrôle de l'épidémie, la reprise du travail et de la production, la stabilisation des attentes du public et le renforcement de la gouvernance fondée sur la loi.



En jouant pleinement son rôle d'organe consultatif spécialisé, la CCPPC a organisé 71 réunions de consultation, 97 voyages de recherche ainsi que des consultations en ligne au cours de la dernière année, a-t-il indiqué.



Le rapport a pris des dispositions pour le travail de la CCPPC en 2020 dans six aspects, exhortant les conseillers politiques à remplir leurs devoirs en matière de réalisation d'une société modérément prospère à tous égards.



Les participants ont également été informés du traitement des propositions soumises depuis la session annuelle précédente de l'organe consultatif politique suprême.