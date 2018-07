14 matchs sans but en sélection pour Mame Biram : la retraite a sonné

La traversée du désert. Tel pourrait être le titre qui résume la situation sportive de Mame Biram Diouf en équipe nationale. L’attaquant des « lions » ne sait plus où se trouve le chemin des filets depuis plus de deux ans et demi. Une éternité. Et quand on est un attaquant, on est souvent jugé par ses performances offensives.



Et, malgré cette panne sèche Mame Biram a bénéficié de la confiance du sélectionneur national lors de la Coupe du monde Russie 2018. Le coach mettait peut-être son fighting-spirit comme premier rideau défensive des "lions".



Mais cette élimination du Sénégal au premier tour et une attaque en panne de buts, son âge de (30 ans ), et la poussée des jeunes pourraient hypothéquer sa présence en sélection, en prélude aux prochaines échéances comme la deuxième journée des qualifications à la CAN 2019 contre Madagascar, le 6 septembre prochain.