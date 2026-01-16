146ᵉ Appel de Seydina Limamou Laye : Ousmane Sonko réaffirme l’engagement de l’État aux côtés des cultes

En prélude à la célébration du 146ᵉ anniversaire de l’Appel de Seydina Limamou Laye, le Premier ministre Ousmane Sonko a effectué, ce vendredi 16 janvier 2026, une visite à Camberène auprès du Khalife général des Layènes, Serigne Mouhamadou Lamine Laye. À cette occasion, il a réaffirmé l’engagement de l’État à accompagner et moderniser les cultes.



Le chef du gouvernement a rappelé que les relations qu’il entretient avec la communauté layène sont anciennes et reposent sur un respect mutuel, bien antérieur à son accession à la Primature. Il a souligné qu’à certaines périodes, marquées par un contexte politique tendu, le recevoir relevait même d’un acte courageux. Toutefois, la communauté layène, fidèle à ses valeurs d’hospitalité et d’indépendance spirituelle, ne lui a jamais fermé ses portes.



S’exprimant en présence de Mamadou Lamine Thiaw Laye, actuel Khalife général des Layènes, Ousmane Sonko a mis en avant le rôle joué par ce dernier lorsqu’il était porte-parole de la communauté, l’accueillant régulièrement aussi bien dans un cadre privé que public, y compris lors de moments de prière.



Accompagné notamment du président de l’Assemblée nationale El Malick Ndiaye, du ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique Me Bamba Cissé, de députés de Pastef et d’autorités administratives, le Premier ministre a salué la constance de l’esprit d’ouverture, de fraternité et de dialogue qui caractérise la communauté layène.



Inscrivant cette visite dans une réflexion plus large sur la place des foyers religieux dans la cohésion nationale, Ousmane Sonko a estimé que l’Appel de Limamou Laye constitue à la fois un moment majeur de l’islam sénégalais et un temps fort de rassemblement autour de valeurs essentielles telles que l’égalité, la dignité humaine et la justice sociale.



Le Premier ministre a invité à s’inspirer des enseignements de Mame Limamou Laye, rappelant que le respect de l’humain et l’égalité entre les hommes occupaient une place centrale dans son message. « Pour avancer dans la vie, nous devons nous inspirer des enseignements de nos chefs religieux. Nous ne pouvons qu’en tirer profit », a-t-il déclaré.



Enfin, Ousmane Sonko a réaffirmé l’engagement de l’État à accompagner et moderniser les cultes. Il a rappelé que des crédits dédiés aux religieux ont été inscrits dans le budget 2026.