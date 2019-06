15 morts et 75 blessés dans une bousculade à Madagascar

Selon les premiers chiffres officiels, au moins 15 personnes ont trouvé la mort et 75 autres ont été blessées.



Tania, une des blessés doit la vie à une inconnue qui l'a tirée de la foule.



« Ils ont demandé aux femmes de se mettre sur une file. Mais des hommes ont commencé à nous bousculer. J'ai été complètement serrée, puis on m'a piétiné. Un enfant a aussi été piétiné et sa tête a été complètement écrasée. Une dame m'a sortie de là sinon, je serais morte comme les autres » a-t-elle raconté.



L'année dernière, une bousculade avait déjà fait un mort et des dizaines de blessés à l'entrée de ce même stade, à l'occasion d'un match de football entre Madagascar et le Sénégal. Il y a trois ans, l'explosion d'une bombe artisanale lors de la fête d'indépendance avait fait 3 morts.