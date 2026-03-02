Pacte de stabilité sociale : l'État mobilise 4 500 recrutements et régularise des centaines de CDI

Le Gouvernement sénégalais franchit une étape décisive dans la mise en œuvre du Pacte national de stabilité sociale en annonçant l'ouverture de 4 500 nouveaux postes budgétaires et la régularisation de nombreux travailleurs précaires. Ce bilan d'étape, présenté en ce début du mois de mars 2026, marque une volonté d'apaisement du front social à travers des actes concrets de recrutement et de sécurisation des carrières dans les secteurs stratégiques de l'Éducation, de la Santé et des transports.



Recrutements massifs et régularisations d'urgence



Pour combler les déficits en ressources humaines et répondre aux accords sectoriels, l'État a autorisé le recrutement de 2 000 enseignants, 2 500 agents de santé et 500 enseignants-chercheurs. Parallèlement, la direction de Dakar Dem Dikk (DDD) a procédé à la transformation de 214 contrats de prestataires en CDI, tandis que des discussions sont avancées pour la réintégration progressive de 725 agents au Port Autonome de Dakar (PAD).



Fin des "injustices" pour les agents décisionnaires



Une réforme majeure, adoptée par décrets fin 2025, corrige des disparités de traitement vieilles de plusieurs décennies dans la Fonction publique. Désormais, les maîtres et professeurs contractuels "décisionnaires" bénéficient des mêmes conditions d'avancement et de reclassement que leurs collègues fonctionnaires. Cette mesure facilite leur basculement vers le Fonds National de Retraite (FNR), garantissant une équité de carrière et une protection sociale renforcée.



Modernisation et dialogue institutionnalisé



Le pilotage de ces réformes s'appuie sur une digitalisation accrue des carrières via les plateformes GIRAFE et MIRADOR, visant à garantir la transparence et l'équité des promotions. Sur le plan institutionnel, l'installation des Comités de Dialogue Social dans l'Enseignement Supérieur et la Santé vient renforcer la prévention des conflits. En complément, le Gouvernement a révisé les barèmes salariaux des travailleurs domestiques et des professions agricoles pour assurer un travail décent aux catégories les plus vulnérables.