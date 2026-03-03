Crise au Moyen-Orient : le Sénégal active un dispositif d'urgence pour ses ressortissants

Le ministère de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur a pris des mesures immédiates ce 2 mars 2026 pour garantir la sécurité de ses ressortissants face à la dégradation du climat sécuritaire au Moyen-Orient. Un dispositif d'alerte et d'assistance consulaire renforcé a été déployé, invitant tous les compatriotes résidants ou voyageant dans la région à une vigilance maximale et au respect strict des consignes de sécurité locales.



Pour répondre à l'urgence, les autorités ont ouvert sept lignes directes rattachées aux représentations diplomatiques stratégiques de la zone. Les Sénégalais en difficulté peuvent désormais contacter l'Ambassade en Iran au +98 936 373 0047, celle d'Égypte au +961 3 882 651, ou encore les représentations aux Émirats Arabes Unis au +971 54 543 0720 et au Koweït au +965 552 04992. Des cellules d'assistance sont également opérationnelles au Qatar au +974 5016 9909, en Arabie Saoudite au +966 53 584 2850 et à Oman au +968 97 836 678.



Ce déploiement vise à assurer une prise en charge rapide en cas de détresse et à coordonner toute assistance nécessaire depuis Dakar. Le Ministère recommande vivement aux ressortissants de se signaler auprès des services consulaires de leur lieu de résidence pour faciliter leur recensement et le suivi de leur situation sécuritaire en temps réel.