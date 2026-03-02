Restructuration de l'APR : Macky Sall lance l'offensive opérationnelle pour le 15 mars

L'ancien président Macky Sall, en sa qualité de président de l'Alliance Pour la République (APR), a diffusé une note circulaire datée du 2 mars 2026, marquant une nouvelle étape décisive dans la réorganisation de son parti. Cette directive impose aux structures de la formation politique une mise en ordre de bataille immédiate, avec une échéance fixée au 15 mars 2026.



Après l'installation des Structures d'Éducation et de Documentation (SED) et des Structures d'Éducation Citoyenne (SEC) dans plusieurs communes, ainsi que la mise en place du Comité de Liaison et de Suivi des Activités du Secrétariat Exécutif National (SEN), Macky Sall exige désormais une opérationnalisation concrète. Chaque entité doit, sous quinzaine, constituer une équipe de coordination restreinte de 20 membres maximum et soumettre un plan d'actions général accompagné d'un programme d'activités trimestriel.



Cette accélération du calendrier interne intervient dans un contexte politique national marqué par de forts enjeux de repositionnement. Le président de l'APR insiste sur la nécessité de maintenir la « belle dynamique de réorganisation et de remobilisation » du parti à tous les niveaux. La note circulaire précise que le Comité de Liaison et de Suivi du SEN est chargé de veiller à la stricte exécution de ces instructions.



Le siège national de la Permanence, situé sur l'avenue Cheikh Anta Diop, reste le centre névralgique de cette stratégie de reconquête. En structurant ainsi ses équipes de base et ses programmes d'actions, l'APR cherche visiblement à consolider son socle militant et à élargir son influence territoriale alors que le paysage politique sénégalais est en pleine recomposition.