Stabilité sociale : le gouvernement valide ses engagements un an après le Pacte du 1er mai

Le Pacte national de stabilité sociale pour une croissance inclusive et durable (PNSS-CID) entre dans une phase de concrétisation majeure. Près d'un an après sa signature historique le 1er mai 2025, les premiers résultats officiels témoignent d'une volonté de l'État de transformer durablement le climat social. Cette dynamique selon le rapport du gouvernement publié ce jour, repose sur un équilibre rigoureux entre le respect des libertés syndicales et les impératifs de transparence et de continuité du service public.



Le cadre légal impose désormais aux organisations syndicales une reddition de comptes systématique. En vertu de l'article L.8 du Code du travail, les dirigeants doivent soumettre, durant le premier semestre de chaque année, un rapport détaillé au Ministre du Travail et au Procureur de la République. Ce document doit préciser les effectifs réels, le montant des cotisations collectées et le bilan financier annuel. Cette transparence est présentée comme le gage d'une utilisation intègre des ressources, particulièrement pour les syndicats bénéficiant de subventions publiques.



La légitimité des instances syndicales est également strictement encadrée par l'obligation de renouveler les mandats de direction au moins tous les trois ans. Toute modification statutaire ou changement de responsables non notifié aux autorités de contrôle entraîne l'inopposabilité des actes du syndicat. Ce respect des formalités déclaratives est essentiel pour garantir la validité juridique de l'organisation dans ses interactions avec les institutions et les tiers.



Concernant l'exercice du droit de grève, la procédure de conciliation préalable devient la norme avant tout débrayage. En cas d'échec, un préavis de trente jours pour le secteur privé et d'un mois pour les fonctionnaires doit être scrupuleusement respecté. Tout mouvement déclenché en dehors de ces délais, ou pour des motifs purement politiques, est qualifié d'illicite et expose les contrevenants à des sanctions disciplinaires ou pénales. L'occupation des lieux de travail reste formellement interdite.



Enfin, l'autorité administrative conserve son pouvoir de réquisition pour les emplois indispensables à la sécurité et aux besoins essentiels de la Nation. Pour limiter les conflits prolongés, l'avant-projet du nouveau Code du travail prévoit de renforcer les modes alternatifs de règlement, tels que la médiation et l'arbitrage. Ces outils visent à stabiliser durablement le climat social tout en protégeant les droits des travailleurs et la pérennité de l'économie nationale.