18 cas importés ce mardi: Abdoulaye Diouf Sarr monte au créneau et annonce de nouvelles mesures applicables dès mercredi

Le ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, a annoncé une batterie de mesures applicables dès demain, mercredi 21 octobre 2020, suite à la recrudescence des cas importés enregistrés ces derniers jours à l’Aéroport International Blaise Diagne de Diass (AIBD) dont 18 ce seul jour du mardi. Ces mesures ont été prises en conclave avec le ministère des Transports aériens.



« Nous constatons tous une baisse des cas positifs de Covid-19. Ces résultats encourageants ne nous font pas baisser la garde. Nous restons toujours totalement mobiliser et déterminer à vaincre la maladie », a déclaré le ministre, d’entrée.



Toutefois, a constaté Abdoulaye Diouf, un nombre important de cas importés surtout au niveau de l’AIBD a été enregistré ces derniers jours par les services de son département. Faisant le point de ces cas importés, Diouf Sarr a fait savoir que : « Sur la période allant du 1er au 19 octobre 2020, 91 cas importés ont été enregistrés sur un total de 440 cas positifs soit un taux de 22%. Sur les deux derniers jours, 25 cas importés ont été notés sur 41 cas positifs soit un taux de 61%. Aujourd’hui ( Mardi 20 octobre), sur les 27 cas confirmés, les 18 sont des cas importés ».



Face à cette situation, le ministre de la Santé et celui du Transport aérien, Oumar Loum, ont décidé de nouer leur force pour mettre fin à l’importation des cas importés.



Au regard de la situation actuelle, a informé Diouf Sarr, les deux départements vont prendre des dispositions idoines afin que la circulaire prise le 13 octobre dernier pour limiter les cas importés et qui devrait entrer en vigueur le 1er novembre prochain, soit d’applicable dès demain, mercredi 21 octobre.



En termes plus clairs, a-t-il précisé, « à partir de ce mercredi, tout passager entrant au Sénégal devra disposer d’un test négatif. En outre, la durée du test RT-PCR-Covid-19 qui est actuellement fixée de 7 jours sera ramenée à 5 jours».



Le ministre a invité au respect des gestes barrières pour définitivement vaincre la Covid-19. Il se prononçait lors du point quotidien du ministère de la Santé.