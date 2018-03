180 migrants sénégalais vont atterrir ce jeudi à l'AIBD en provenance de la Libye (Communiqué)

Le Comité National chargé de la gestion des Réfugiés, des Rapatriés et des Personnes Déplacées (CNRRPD) organise, avec l’appui de l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM), l’accueil et l’assistance de 180 migrants sénégalais en provenance de la Libye par voie aérienne, ce jeudi 24 mars 2018, à l’aéroport international Blaise Diagne (AIBD).



Ces 180 migrants sénégalais, de retour par voie aérienne, en provenance de la Libye, ont été identifiés par la représentation consulaire du Sénégal pour la Libye, basée en Tunisie et leur retour volontaire et humanitaire a été facilité par OIM, dans le cadre de « l’initiative Fonds Fiduciaire de l’Union Européenne-OIM pour la protection et la réintégration des migrants ». En présence des autorités étatiques, l’accueil, l’enregistrement et le profilage de ces migrants de retour seront coordonnés par le CNRRPD, en relation avec l’OIM et la Croix rouge sénégalaise, avant leur

acheminement vers les localités de provenance.



Ainsi, la DGSE et l’OIM vont accompagner les migrants de retour dans leurs communautés d’origine, en les assistant dans leur réintégration et en travaillant avec les autorités et les communautés locales pour la mise en œuvre des activités de réintégration effectives et durable, pour le bénéfice de tous. « L’initiative FFUE-OIM pour la protection et la réintégration des migrants » est un projet régional, financé par l’Union européenne (UE). Son objectif est de renforcer la gouvernance des migrations et de contribuer à la réintégration durable des migrants dans leur pays d’origine.



Au Sénégal, ce projet est mis en œuvre, conjointement, par OIM Sénégal et la Direction Générale des Sénégalais de l’Extérieur (DGSE), en étroite collaboration avec le Comité National chargé de la gestion des Réfugiés, des Rapatriés et des Personnes Déplacées (CNRRPD).

Depuis le début de l’année 2018, 645 migrants sénégalais ont été assistés dans leur retour volontaire et humanitaire au Sénégal, selon les autorités.



Source : CNRRPD