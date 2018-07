19 blessés dans un crash en Afrique du Sud

Au moins 19 personnes ont été blessées, dont une grièvement, dans le crash d'un petit avion charter survenu cette après-midi, en Afrique du Sud, au nord de Pretoria, la capitale.



L'avion qui s'est écrasé date de 1954, un biturbo propulseur Convair 340, qui depuis longtemps n'est plus fabrique.



Cet avion d'époque a été acquis par une société sud-africaine de safari de luxe appelée Rovos Rail qui propose des voyages exclusifs a bord de train et d'appareil vintage.



Les passagers devaient effectuer un voyage depuis Pretoria jusqu'a la ville de Lelystad aux Pays-Bas.

Des étapes étaient prévues en Zambie, en Ouganda, au Soudan, en Egypte, en Croatie et en Autriche avant d'atteindre sa destination finale.



Mais l'avion s'est crashe quelques minutes après le décollage, au nord de Pretoria la capitale.



Une vingtaine de passagers ont été blessés selon les services d'urgence.



Une personne est dans un état critique.



Sur des photos, prises juste après le crash, on peut voir l'appareil détruit dans un champ.



Les causes de l'accident restent à déterminer.