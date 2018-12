20ème anniversaire de l'assassinat de Norbert Zongo

Les corps du journaliste, de son frère, son chauffeur et un autre de ses employés avaient été retrouvés 13 décembre 1998 dans un véhicule enflammé.



le journaliste enquêtait sur la mort mystérieuse de David Ouédraogo, chauffeur de François Compaoré frère de Blaise Compaoré alors président du Burkina Faso.



Depuis les mouvements de défenses de droit de l'homme continuent d'honorer sa mémoire et surtout de réclamer justice.



En 1999, un an après la mort du journaliste, six premiers suspects avaient été identifiés grâce à une commission d'enquête indépendante.



Il a fallu attendre 2001 pour voir l'inculpation de l'un d'entre eux, avant qu'en 2006, la justice ne déclare un non-lieu et ne referme le dossier.



En 2016 après la chute du régime Compaoré le dossier a finalement été rouvert.



Des mandats d'arrêts ont alors été émis contre les suspects notamment contre François Compaoré.



Ce dernier serait le principal commanditaire du meurtre d'après les nouvelles autorités burkinabés.