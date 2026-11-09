Transport, élevage et industrie en mutation : ce que révèle la nouvelle cartographie de l’économie sénégalaise

La publication des données actualisées pour la période 2014-2020 par l’Agence nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD) met en lumière des glissements majeurs au sein des activités économiques. Si le secteur des services et du commerce consolide son rôle de leader, les activités industrielles et de transformation voient leur part ajustée, tandis que la prise en compte du secteur informel redessine les équilibres du monde rural.



Au-delà des grands chiffres globaux de la richesse nationale, la mise à jour des méthodes de calcul opérée par l’ANSD modifie la perception de la contribution de chaque domaine d'activité à l'économie du Sénégal. Les activités de services et de commerce demeurent le moteur principal de l'économie nationale. Leur part moyenne dans la richesse produite s'établit désormais à 58,0 % sur la période 2014-2021, enregistrant une progression de 3,9 points par rapport aux anciennes données.



Cette hausse s’explique en grande partie par un meilleur comptage des activités du quotidien. Tout d'abord, la branche du transport et du stockage réalise un bond spectaculaire, passant d'un poids moyen de 3,7 % de la richesse nationale à 6,8 %, à la faveur d'une meilleure prise en compte du transport routier. Ensuite, l'hôtellerie et la restauration voient leur part plus que doubler pour atteindre 2,7 %. Enfin, les activités du bâtiment, des travaux publics et de l'immobilier connaissent aussi une nette hausse, la construction grimpant à 3,6 % et l'immobilier à 8,6 %.



À l'inverse, bien qu'il reste la première activité en volume, le secteur du commerce ajusté voit sa part moyenne ramenée à 11,3 %, contre 12,9 % dans les anciennes estimations.



Réajustement dans l'industrie et revalorisation de l'élevage



Les activités d’industrie et de transformation enregistrent pour leur part une baisse de leur poids relatif dans la richesse nationale, s'établissant à 20,1 % contre 22,5 % auparavant. Ce recul s'explique principalement par la réévaluation des usines et de la fabrication, en particulier dans l'agroalimentaire dont la part passe de 6,9 % à 5,6 %, ainsi que dans le travail du bois, du papier et de l'imprimerie. Les activités de mines et d'extraction conservent une part stable de 3,2 %, tandis que la production d'électricité et de gaz gagne 0,6 point.



Dans le domaine de l'agriculture, de la pêche et des ressources naturelles, qui représente 13,6 % de la richesse nationale en moyenne, les nouvelles méthodes apportent un éclairage plus précis sur le monde rural. Grâce à une meilleure intégration des données du secteur informel, l'élevage et les activités qui lui sont liées voient leur contribution moyenne grimper de 3,7 % à 4,5 %. L'exploitation des forêts progresse également à 1,2 % contre 0,4 % auparavant, ce qui vient compenser la baisse apparente des cultures agricoles traditionnelles dans ces nouveaux chiffres.



Une production totale tirée par la vente sur le marché



En chiffres bruts, la production totale du pays est passée de 18 890 milliards de FCFA en 2014 à 28 252 milliards de FCFA en 2021. Les biens et services vendus sur le marché restent la composante principale, représentant plus de 80 % de tout ce qui est produit. Ces ajustements permettent désormais d'avoir une image beaucoup plus fidèle de la réalité économique du pays.