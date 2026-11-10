Impunité au Ghana : le CPJ exige des actes après les promesses du gouvernement sur l'assassinat de Divela

Le Comité pour la protection des journalistes (CPJ) demande aux autorités ghanéennes l'inculpation des responsables de l'assassinat du journaliste Ahmed Hussein-Suale Divela, tué en 2019, ainsi que la poursuite de l'ensemble des auteurs d'agressions contre la presse.



Le ministre de la Communication, Samuel Nartey George, a affirmé que « personne, indépendamment des liens politiques ou des fonctions publiques, ne devrait être protégé de la poursuite de la loi » lors de la Journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes contre les journalistes du 2 novembre 2026. Le responsable gouvernemental a ajouté qu' « une enquête annoncée n'est pas une enquête complète ».



Le président John Dramani Mahama s'était engagé en 2023, en tant que chef de l'opposition, à « accélérer l'enquête sur l'assassinat d'Ahmed Divela et que les auteurs devront être inculpés ». Malgré la confirmation de cet engagement après sa prise de fonction en 2025, l'unique procédure ouverte contre un ancien collaborateur du journaliste au sein de l'organisation Tiger Eye PI s'est conclue en octobre 2025 par un classement faute de preuves, sans aucune autre inculpation.



Sollicités par le CPJ pour préciser l'état des investigations sur ce dossier, le ministre de la Communication et la porte-parole de la police, Grace Ansah Akrofi, n'ont apporté aucune suite aux appels et messages de l'organisation.