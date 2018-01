25e journée Premier League : Arsenal tombe chez le dernier, Liverpool se balade à Huddersfield

Les Gunners ont encore perdu ce mardi face à la lanterne rouge du championnat anglais Swansea, qui profite de cette victoire (3-1) pour sortir de la zone rouge, en attendant les matchs de West Bromwich, Stoke City et Southampton. Jordan Ayew a marqué le second but de Swansea.



De son côté, Liverpool a facilement dominé Huddersfield 3 à 0 avec des buts d'Emre Can, Firminho et Mohamed Salah (penalty). sadio Mané a délivré une passe décisive sur le deuxième but des Reds, qui reviennent à hauteur de Chelsea (3e avec 50 points)