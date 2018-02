27e journée Premier League : Arsenal rechute face à Tottenham et dit adieu au Big Four

Une semaine après avoir atomisé Everton (5 à 1) et présenté un jeu très séduisant avec ses nouvelles recrues hivernales (Aubameyang et Mkhytarian), les Gunners sont dans les travers de la défaite face à Tottenham (1-0)ce samedi à l'ouverture de la 27e journée de Premier League. C'est encore une fois Harry Kane qui a marqué pour les Spurs.



Arsène Wenger et ses hommes ont perdu le match de la relance face à leur concurrent direct au Big Four. désormais, Arsenal (6e) est à 8 points de son adversaire du jour, qui revient à auteur de Liverpool (3e avec 51 points).