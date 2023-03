2e audition: ce que Dr Babacar Niang a dit aux enquêteurs de la Sûreté urbaine

Le propriétaire de Suma Assistance, Dr Babacar Niang, placé en garde à vue à la Sûreté urbaine (Su) de Dakar depuis mardi, a été entendu pour la deuxième fois jeudi. Cette fois, ce n'est sur la mort de Doudou Fall, agent à la mairie de la Médina, qui a succombé à ses blessures, qui a été abordée. En effet, son audition a porté sur les circonstances de l'hospitalisation de Ousmane Sonko à sa clinique qui a soulevé beaucoup de polémique.



Devant les enquêteurs Dr Niang a rappelé que c'est à la demande de Ousmane Sonko qu'une ambulance est venue à son chevet pour le conduire à la clinique Suma Assistance. Selon L'Observateur qui rapporte ses dires, Dr Niang a assuré que le parti Pastef, par le biais de son médecin Dr Ousmane Bâ et l'infirmier Alé Ba, envoient souvent ses malades à ladite clinique.



Il a estimé aussi, que si dans le cadre d'une manifestation Suma arrive à reconnaître un patient de Pastef, la clinique appelle ces médecins pour une prise en charge.



Interrogé sur comment Suma se débrouille pour reconnaître un patient de Pastef, Dr Niang leur répond qu'ils posent aux manifestants blessés lors des échauffourées ces questions, mais que cela n'empêche nullement que les autres patients qui ne sont pas de ce parti soient pris en charge par la clinique.



Concernant le cas d'Ousmane Sonko, le mis en cause a révélé que sa clinique Suma Assistance n'a pas diagnostiqué Sonko, car c'est son staff médical, qui serait composé des médecins Dr Cissé, Dr Ndoye et d'un infirmier, qui s'occupe de lui. Même si Dr Cissé avait soutenu, lors de son audition, qu'il n'a posé aucun acte médical sur Sonko.



Dr Niang a lui aussi, fait savoir qu'il "n'a posé aucun acte médical" sur la personne du leader de Pastef Les Patriotes. Avant de signaler qu'il était absent des lieux au moment de l'évacuation de Sonko.



Sur la question de savoir comment Ousmane Sonko peut-il être hospitalisé dans cette structure sans qu'on ne lui prodigue des soins. C'est possible, a fait savoir le Dr. Qui a déclaré qu'il se peut que des des spécialistes indépendants à la clinique consultent leurs patients dans cette structure.



Autres révélations faites par Dr Niang, c'est qu'il ignore l'origine des solutés qui seraient administrés au maire de Ziguinchor (sud).