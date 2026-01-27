Renouvellement et restructuration à l’APR : Macky Sall mise sur une direction solide face aux défis politiques

Le président de l’Alliance Pour la République (APR), Macky Sall, a procédé, à travers un arrêté du 23 janvier 2026, à la restructuration et au renouvellement des instances et du personnel dirigeant de son parti.



Dans un communiqué du Secrétariat Exécutif National (SEN) en date du 26 janvier, l’APR souligne que les nominations individuelles auxquelles il a procédées ainsi que la mise en place du Comité de Liaison et de Suivi des activités du SEN participent de sa volonté de « construire un puissant appareil de Direction à la hauteur des enjeux du cours politique et de nos grandes ambitions ».



Le communiqué indique que le SEN de l'APR se réjouit fortement de ces « nouvelles nominations qui consacrent l'élargissement et le renouvellement de l'instance dirigeante de L'APR, à travers des jeunes et des femmes de grande qualité et la responsabilisation de camarades de grande valeur ».



Dans le même sillage, le parti de Macky Sall approuve la mise en place du Comité de Liaison et de Suivi dont la liste provisoire publiée, sera progressivement étoffée par l'ajout d'autres membres.



Pour le SEN, ce « processus de dynamisation et d'actualisation de notre organisation, opéré sur la base centrale de la consolidation de la Direction du Parti, après l'installation des Secrétariats Exécutifs au niveau des différents départements du pays et de la Diaspora est hautement salutaire ».



Le SEN précise que, dans un contexte où le « pouvoir oscille entre déliquescence et évanescence, entre incurie et violente incompétence », il urge de se doter d'un « dispositif de combat garant des victoires futures ».



Pour l'APR, à un moment aussi crucial de « notre histoire, où le pouvoir, empêtré dans une grave crise interne, ne compte que sur la violence, comme celle exercée sur l'Honorable Farba Ngom, pour diriger notre pays, faire face et se mobiliser pour le vaincre », requièrent la mise en place d'une « solide direction qui contribuera au renforcement des capacités organisationnelles et politiques de l'opposition et de son unité d'actions ».