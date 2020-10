2e journée Ligue des champions: l’OM balayé par City, le Bayern confirme, le Réal Madrid arrache le nul

Marseille a été sèchement battu par Manchester City (0-3) lors de la deuxième journée de la Ligue des champions. L'OM, aucun point au compteur, ferme la marche dans son groupe.



Malgré une nette domination et de nombreuses occasions, l'Inter Milan n'a pas trouvé la clé contre le Chakhtior Donetsk, à Kiev, ce mardi soir (0-0). Une nouvelle déception après le nul concédé face à Mönchengladbach, mercredi dernier (2-2).



Un bel enchaînement de son milieu de terrain Joshua Kimmich a permis au Bayern Munich de l'emporter en fin de match sur le terrain du Lokomotiv Moscou (2-1)



Face au Mistjylland, les Reds de Liverpool ont assuré le service minimum en s’imposant 2-0 grâce à des buts de Diego Jota et Mohammed Salah.



Le Réal Madrid l’a échappé belle sur la pelouse de Gladbakh. Les Madrilènes ont arraché le nul grâce à des buts Casemiro et Benzema.



