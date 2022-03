2ème galop des « Lions » à Marrakech : un travail plus musclé, Boulaye Dia présent

Les « Lions » continuent leur préparation à Marrakech, en perspective du déplacement en Egypte, pour le match aller des barrages du Mondial Qatar 2022. Les hommes du coach Aliou Cissé ont tenu, mardi, leur 2ème galop d’entraînement au Grand Stade de Marrakech, à huis clos.



Absent lors de la 1ère séance, lundi dernier, l’attaquant Boulaye Dia a rejoint le groupe et s’est entraîné normalement. Avec 25 joueurs à sa disposition (Pape Abou Cissé à l’infirmerie), Aliou Cissé a augmenté le rythme de travail par rapport au premier jour.



Selon le quotidien sportif « Stades », le menu de la séance a été plus musclé. Le groupe a le démarré le travail par quelques tours de terrain, avant un échauffement avec ballon de quelques minutes. Le tout, sous la supervision du sélectionneur Aliou Cissé et les membres de son staff technique. Pour le reste, c’était des ateliers avec ballon et parfois sans ballon. Le travail devant les buts et la précision dans les passes ont été aussi revisités.



Démarré à 18 heures, le galop a pris fin à 19h15.