3 moyens de distinguer le coronavirus et le paludisme

Dans une interview accordée à la BBC, le professeur Sylvie Audrey, cheffe du service des Maladies infectieuses et tropicales à l'Unité de Formation et de Recherche des Sciences de la Santé (UFR SANTE) de l'Université de Thiès au Sénégal précise que le Coronavirus et paludisme ont beaucoup de signes en commun qui pourraient parfois prêter à confusion.



"Nous avons par exemple la fièvre qu'on peut retrouver dans les deux pathologies la fatigue les maux de tête. Ces signes se ressemblent pour les deux pathologies.



Cependant il y certains signes que l'on retrouvera plus chez les personnes souffrants de covid 19 à savoir les difficultés à respirer des signes qu'on ne retrouvera pas souvent chez les malades du paludisme".



Pr Sylvie Audrey précise que sans le test covid-19 il est cliniquement difficile de dire si oui ou non un patient qui présent de tels signes est atteint du covid ou du paludisme.



La cheffe du service des Maladies infectieuses et tropicales à l'Unité de Formation et de Recherche des Sciences de la Santé de l'Université de Thiès au Sénégal souligne cependant que la grippe et le rhume sont les symptômes les plus fréquents chez les patients covid ainsi que les difficultés respiratoires qui constituent les formes sévères du coronavirus. Ces difficultés respiratoires se retrouvent aussi dans les formes graves du paludisme.



Pour une meilleure prise en charge, Pr Sylvie Audrey conseille de consulter un médecin le plus tôt possible lorsque vous développez ces différents symptômes.



1-Des agents pathogènes différents



Du point de vue épidémiologique le paludisme et le coronavirus sont des affections causées par deux pathogènes différents l'un est causé par un virus (coronavirus) et l'autre par un parasite (plasmodium).



Le paludisme avec 219 millions de personnes malades et 435 000 décès en 2017, demeure la parasitose la plus importante et concerne majoritairement les enfants de moins de cinq ans et les femmes enceintes.



80 % des cas ont été enregistrés dans quinze pays d'Afrique subsaharienne et l'Inde selon l'OMS.



Le parasite du paludisme est principalement transmis, la nuit, lors de la piqûre par une femelle moustique du genre anophèles.



Le COVID-19 est la maladie infectieuse causée par le coronavirus le plus récemment découvert.



Ce nouveau coronavirus et cette nouvelle maladie n'avait encore jamais été décelés avant qu'une flambée épidémique ne soit signalée à Wuhan, en Chine, en décembre 2019.



Le COVID-19 est maintenant une pandémie affectant de nombreux pays dans le monde.



Le 11 mars 2020, l'épidémie de Covid-19 est déclarée pandémie par l'OMS qui demande des mesures essentielles de protection pour prévenir la saturation des services de soins intensifs : suppression des contacts physiques, des poignées des mains, des attroupements et des grandes manifestations, limitation des voyages non indispensables, la mise en quarantaine des sujets suspects ou infectés, mais surtout la promotion du lavage des mains.



2-Mode de transmission du paludisme et du covid-19



Le mode de transmission du coronavirus et du paludisme est différent selon docteur Adjé Clément infectiologue au CHU de Treichville en Côte D'Ivoire



Interrogé par la BBC il précise que le paludisme est transmis à l'homme par la piqûre d'un moustique femelle, du genre Anophèles, lui-même infecté après avoir piqué un homme infecté : la femelle, en prenant le repas de sang nécessaire à sa ponte, injecte le parasite à son hôte.



Le parasite infecte les cellules hépatiques de la victime puis circule dans le sang, en colonisant les hématies et en les détruisant.



S'agissant du covid Dr Adje Clément souligne : "La maladie se transmet par les gouttelettes (sécrétions projetées invisibles lors d'une discussion, d'éternuements ou de la toux).



On considère donc qu'un contact étroit avec une personne malade est nécessaire pour transmettre la maladie : même lieu de vie, contact direct à moins d'un mètre lors d'une discussion, d'une toux, d'un éternuement ou en l'absence de mesures de protection.



Un des autres vecteurs privilégiés de la transmission du virus est le contact des mains non lavées souillées par des gouttelettes.



C'est donc pourquoi les gestes barrières et les mesures de distanciation sociale sont indispensables pour se protéger de la maladie".



3-Traitement



Il existe des pistes de traitement basées sur un traitement symptomatique du covid. Des recherches sont en cours pour mettre en place un traitement et un vaccin spécifique au corona virus.



Ce jour, il n'existe aucun traitement spécifique contre le covid-19. Le traitement des cas n'est que symptomatique, c'est-à-dire que l'on traite la fièvre et douleurs éventuelles découlant de la maladie. Plusieurs équipes de chercheurs à travers le monde se penchent actuellement sur l'élaboration d'un vaccin.



Dans les formes sévères, les personnes malades peuvent recevoir des antibiotiques lorsqu'une co-infection bactérienne est présente ou mises sous assistance respiratoire.



Pour le paludisme le traitement est disponible et accessible à tout le monde entier et se fait par les Combinaison Thérapeutique Artemisine (CTA) selon les spécialistes.